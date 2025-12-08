Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о реакции подростков после блокировки популярных онлайн-платформ, среди которых Roblox, Snapchat и FaceTime.
В своем телеграм-канале Мизулина заявила, что дети в возрасте 8–16 лет массово пишут ей о желании покинуть Россию после решений Роскомнадзора о блокировках. Она подчеркнула, что речь идет о подростках, которые «всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души».
Мизулина отметила, что ее тревожит, «с какими мыслями и чувствами они будут жить дальше», и добавила: «И я не боюсь говорить об этом прямо». В посте она также объяснила, почему, по ее мнению, подростки обращаются именно к ней.
«Каждый день я вместе с детьми всей страны разделяю разные ситуации. Я с ними, когда они сдают ЕГЭ и ОГЭ, когда их травят и избивают сверстники, когда их атакуют мошенники, когда с ними несправедливо поступают учителя, когда на них нападают мигранты, когда создают каналы с угрозами нападений на школы. И это лишь малая часть. Подростки знают, что я не пройду мимо, поэтому и рассказывают мне обо всем: о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях», — сказала она.