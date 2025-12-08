Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца

Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН

Фото: Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о реакции подростков после блокировки популярных онлайн-платформ, среди которых Roblox, Snapchat и FaceTime.

В своем телеграм-канале Мизулина заявила, что дети в возрасте 8–16 лет массово пишут ей о желании покинуть Россию после решений Роскомнадзора о блокировках. Она подчеркнула, что речь идет о подростках, которые «всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души».

Мизулина отметила, что ее тревожит, «с какими мыслями и чувствами они будут жить дальше», и добавила: «И я не боюсь говорить об этом прямо». В посте она также объяснила, почему, по ее мнению, подростки обращаются именно к ней.

«Каждый день я вместе с детьми всей страны разделяю разные ситуации. Я с ними, когда они сдают ЕГЭ и ОГЭ, когда их травят и избивают сверстники, когда их атакуют мошенники, когда с ними несправедливо поступают учителя, когда на них нападают мигранты, когда создают каналы с угрозами нападений на школы. И это лишь малая часть. Подростки знают, что я не пройду мимо, поэтому и рассказывают мне обо всем: о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях», — сказала она.

