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Для «Одиссеи» Кристофера Нолана выпустят попкорн-бакет в виде Троянского коня

Афиша Daily
2 мин на чтение

К премьере фильма «Одиссея» Кристофера Нолана представили коллекционный попкорн-бакет, выполненный в форме знаменитого Троянского коня.

На официальной странице фильма в соцсетях показали видео новинки. Дизайн изображает вставшего на дыбы деревянного коня, а отсек для попкорна расположен внутри его корпуса. Пока неизвестно, в каких странах и кинотеатрах сувенир поступит в продажу.

Подобные тематические попкорн-бакеты в последние годы стали важной частью маркетинга крупных кинопремьер. Среди самых обсуждаемых примеров были бакет в виде песчаного червя для «Дюны», сувенир по мотивам хоррора «Обезьяна», а также необычный бакет для фильма «Заклятие-4: Последние обряды», который активно обсуждали в сети из-за спорного дизайна.

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о Троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою.

Ранее Нолан также рассказал, почему пригласил рэпера Трэвиса Скотта в актерский состав фильма. По словам режиссера, он хотел подчеркнуть связь между древней устной традицией передачи эпических историй и современной рэп-культурой.

Кроме того, актриса Лупита Нионго, исполнившая роль Елены Троянской, недавно ответила на критику своего участия в проекте. Она поддержала творческое видение Нолана и отметила, что не считает необходимым оправдываться перед недовольными зрителями.

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