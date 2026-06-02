Многодетные семьи получат скидку 15% на платные дороги до октября

По словам директора компании Сергея Целикова, машины на российском рынке становятся одними из самых дорогих в мире. В Канаде средняя цена на авто — 62 тыс. долларов; в Великобритании — 61 тыс. долларов; в США — 52 тыс. долларов; в Израиле — 50 тыс. долларов; в России — 45 тыс. долларов.