«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире

Целиков добавил, что средневзвешенные цены определяются структурой рынка. Высокие цены в США и Канаде связаны с большой долей на рынке крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании выше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле высокие ввозные тарифы.



Низкие цены в Китае обусловлены конкуренцией и ценовыми войнами, объяснил эксперт. Стоимость авто в России связана с тарифной политикой. Структура рынка смещена в сторону относительно дешевых отечественных и китайских машин, однако при импорте или крупноузловой сборке цена растет в среднем вдвое.