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Сидни Суини снимется в переосмыслении «Легенды о Сонной Лощине»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Сидни Суини исполнит главную роль в экранизации романа «Hollow» Линдси Андерсон Бир, который выйдет в 2027 году. Писательница сама поставит фильм — она выступит режиссером и сценаристом, сообщает Deadline.

Продюсированием займутся компания Бир Lab Brew и собственный лейбл Суини Honey Trap. Это будет его первый проект.

Роман представляет собой переосмысление «Легенды о Сонной Лощине» — готической новеллы о долине на берегу реки Гудзон, где местные жители верят в привидений и колдовство. В оригинале деревенский учитель Икабод Крейн соперничает за сердце Катрины Ван Тассел с лихим наездником Бромом Бонсом. Крейна начинает преследовать призрак Всадника без головы.

Бир рассказала историю с точки зрения Катрины. Та становится не романтическим призом, а центральной фигурой. В романе будут присутствовать готическая атмосфера и элементы эротического триллера.

Недавно Суини снялась вместе с Амандой Сейфрид в экранизации бестселлера «Горничная» от Lionsgate. Фильм Пола Фига, где актриса также была исполнительным продюсером, собрал почти 400 млн долларов. Осенью студия планирует начать съемки продолжения — «Секрет горничной», в котором Суини сыграет с Кирстен Данст.

Сейчас актриса занята сразу в нескольких крупных проектах. Эрик Рот пишет для нее сценарий фильма по истории с Reddit и книге «I Pretended to Be a Missing Girl» для Warner Bros. Суини также завершила съемки в экранизации романа Эдит Уортон «Обычай страны» с Лео Вудаллом и снимается в «Гандаме» Джима Микла для Legendary и Netflix.

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