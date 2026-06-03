Драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу выйдет в российский прокат 29 октября. Об этом «Афише Daily» сообщила кинокомпания «Русский репортаж». Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».
В центре сюжета — румынско-норвежская семья Георгиу, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии, на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос.
Главные роли исполнили Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Себастьян Стэн (киновселенная Marvel). В фильме также снялись Ана Бодя, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр и Эрик Хивью.
Для Кристиана Мунджиу это вторая «Золотая пальмовая ветвь». В 2007 году он получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Его фильмы также неоднократно участвовали в основном конкурсе Канн.
«Афиша Daily» попросила кинокритиков, посмотревших каннскую программу, оценить конкурсные фильмы по десятибалльной шкале. Средний балл «Фьорда» — 7,2. Он занял третье место. Первое разделили «Внезапно» Рюсукэ Хамагути и «Минотавр» Андрея Звягинцева. Второе место — у фильма «Приключения мечты» Валески Гризебах.
Кинокритик Егор Москвитин называет «Фьорд» картиной «о невозможности терпимости и сосуществования в системе, провозгласившей терпимость и сосуществование своим девизом» и «о столкновении взрослых, жертвами которого становятся дети».