26 лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2026 года

То ли вторая «Сентиментальная ценность», то ли неавторизованная биография Никиты Михалкова с Хавьером Бардемом в главной роли — производственная драма о том, как отец-режиссер и дочь-актриса вместе снимают фильм. Да, это еще одно кино для тех, кто снимает кино, и про тех, кто снимает кино. Но как же виртуозно оно сделано. Сколько же в нем жизни, не тронутой рукой монтажера. Сколько же в нем человеческого, не освоенного актерами. Сколько же в нем спонтанности, не запланированной сценаристом. И сколько в нем свободы, не ограниченной режиссером. Актриса Виктория Луэнго по-хорошему после этого фильма должна стать вашей новой Ренатой Рейнсве. Ну а Бардем — все еще ветхозаветный бог. В Каннах в этом году было полдюжины фильмов про отцов и дочерей. Этот — самый интересный и глубокий, потому что зрелость и юность в нем все время пытаются отобрать друг у друга право на финальный монтаж.