Итоги Канн-2026 — и фильмы с фестиваля, которые покажут в России

Итоги 79-го Каннского кинофестиваля

«Это были худшие Канны!», «Что этот фильм делает в конкурсе?» — эти слова, как мантру, часто повторяли российские кинокритики во время фестиваля. Однако пройдет время, и станет очевидно, что это были обычные Канны, а такое недовольство — стандартная реакция коллег, вынужденных вставать в семь утра и смотреть по 4–5 фильмов в день. Только в основной программе Канн-2026 можно было увидеть 21 картину! Снимают ли столько хороших фестивальных фильмов в год? Откуда взять столько хороших фильмов в конкурс, учитывая, что еще есть МКФ в Венеции и Берлине? Понятно, что это риторические вопросы. От себя только заметим, что обычно с фестиваля в истории остаются 2–3 ленты — а остальные просто существуют для фона. В этом году в Каннах набралось 8 хайлайтов, которые получили главные награды — не так уж и мало для «худшего фестиваля».

Так, «Золотая пальмовая ветвь» досталась «Фьорду» Кристиана Мунджиу. По словам кинокритиков, румынский режиссер снял в Скандинавии на деньги местных продакшен-компаний и кинофондов консервативный манифест про традиционные ценности и в то же время пасквиль на либеральное общество , которое осуждает религиозную семью эмигрантов, шлепающую своих детей (такое, конечно, возможно только в по-настоящему демократической стране).

Вторая по престижности награда — Гран-при — ушла «Минотавру» Андрея Звягинцева. Не снимавший почти девять лет российский режиссер выступил со злободневным высказыванием, в котором от библейских метафор перешел к античным. Это вольный ремейк «Неверной жены» Клода Шаброля, дело в котором происходит осенью в России-2022, выступающей Кносским лабиринтом, а ключом для понимания картины служит миф о Тесее и Минотавре. Больше знать о фильме — только портить себе впечатление.

Приз жюри получили «Приключения мечты» Валески Гризебах — представительницы так называемой берлинской школы. Отличительная черта режиссеров этого направления: взять какой-нибудь жанр, разобрать его на части и собрать заново. Так было с предыдущим фильмом Гризебах — «Вестерном». Так, очевидно, произошло и с ее новой картиной, действие которой снова происходит в Болгарии, события корнями уходят в девяностые, а жанровым ориентиром вновь выступает вестерн с его последним фронтиром.

В то же время приз за лучшую режиссеру разделили два фильма: «Отечество» Павла Павликовского про писателя Томаса Манна, который вместе с дочерью колесит по послевоенной и разделенной Германии, и «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво, события которого происходят сразу в трех, а то и четырех временных пластах и оказываются связаны между собой тугим узлом, как, скажем, в «Облачном атласе».

Лучшую мужскую роль тоже разделили два артиста — Валентен Кампань и Эммануэль Маккиа, снявшиеся у Лукаса Донта в «Трусе» про солдат Первой мировой войны. А лучшую женскую роль — Виржини Эфира и Тао Окамото, сыгравшие у Рюсукэ Хамагути во «Внезапно» про звериный оскал позднего капитализма и терапевтическую силу театрального искусства. В свою очередь приз за лучший сценарий достался Эмманюэль Марр за «Наше спасение» про писателя в вишистской Франции, который потихоньку превращается в коллаборациониста (знакомая история).