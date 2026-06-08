Главред «Афиши Daily» обсудила на ПМЭФ новую экономику внимания

Главред «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина поучаствовала 6 июня в сессии «Внимание как актив: новая экономика продвижения» на ПМЭФ. Участники обсудили, как меняется медийная среда в условиях роста интернет-рекламы и как бизнесу адаптироваться к изменениям.
Садыкова-Левина напомнила, что несколько лет назад рубрика «Интернет» с разбором трендов и мемов была отличительной чертой «Афиши Daily». Теперь же такие форматы есть почти везде — даже в медиа, которые исторически не относились к развлекательным.
Причиной, по мнению журналистки, стал запрос аудитории на понятный цифровой контент. Сейчас редакция фиксирует новую тенденцию: брейнрот и бесконечная ротация вирусных трендов уже не удерживают внимание, как раньше, а спрос смещается в сторону культурного и образовательного контента.
«В связи с развитием и распространением искусственного интеллекта медиапотребление претерпевает сильные изменения – в первую очередь, люди по-другому начинают взаимодействовать с контентом. Засилье одинаковых картинок и текстов, сделанных для легкого привлечения трафика, рано или поздно приведет к тому, что на этом фоне качественная журналистика станет новой роскошью. Люди, которые стремятся к критическому мышлению, будут ценить профессионалов, и востребованность серьезных экспертов сохранится», — отметила главред издания.
На этом фоне инфлюэнсеры все чаще стремятся к образу интеллектуальных авторов, а не просто развлекательных героев, подчеркнула Садыкова-Левина. При этом медиа не нужно бороться с инфлюэнсерами за внимание любой ценой, а следует выстраивать с ними диалог и растить себе собственных, считает главред издания. «Афиша Daily» уже развивает своих публичных экспертов в разных областях — от поп-культуры до нишевых молодежных сообществ.
Вместе с Садыковой-Левиной в обсуждении участвовали журналистка и автор шоу «Светские крошки» Мадонна Мур, директор бренда Zarina Анна Мазурик и другие. Модератором сессии выступила гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.