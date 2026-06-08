На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»

«Честно говоря, мы не приходили на хакатон с надеждой на победу — многие из нас учатся в „Школе 21“ всего около месяца, поэтому воспринимали участие как возможность попробовать свои силы и получить новый опыт. Наверное, именно взаимная поддержка и желание сделать хороший продукт помогли нам дойти до финала и добиться такого результата», — поделилась Елена Суслина, тим-лид команды-победителя.