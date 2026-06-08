На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»

7 июня в Москве завершился четырехдневный хакатон «Креаторы и кодеры». 80 участников из «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера — и Universal University разработали ИИ-решения для музеев и культурных пространств.
Победители создали для «Афиши» сервис генерации персонализированных открыток-приглашений на события. Так приглашение становится более теплым, запоминающимся и индивидуальным. Пользователь выбирает адресата и настроение, а сервис подбирает подходящее изображение и текст.
«Честно говоря, мы не приходили на хакатон с надеждой на победу — многие из нас учатся в „Школе 21“ всего около месяца, поэтому воспринимали участие как возможность попробовать свои силы и получить новый опыт. Наверное, именно взаимная поддержка и желание сделать хороший продукт помогли нам дойти до финала и добиться такого результата», — поделилась Елена Суслина, тим-лид команды-победителя.
Второе место заняла команда «Ночь в музее» с приложением для Пушкинского музея. Оно подбирает мероприятия с учетом инклюзивных условий: перевод на РЖЯ, тифлокомментирование, тактильные материалы и доступная среда. Третье место досталось команде Final Static — они сделали навигацию для Центра «Зотов», которая помогает строить маршруты между этажами.
Победители и призёры получили подарки от партнеров: билеты на «Пикник Афиши», абонементы на посещение выставок и экспозиций, сертификаты на мерч, книги и памятные сувениры.