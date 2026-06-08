Флагман 12 Storeez в Москве открылся в здании на Петровке

Флагман 12 Storeez в Москве переехал из Столешникова переулка в «Женевский дом» на Петровке, 7. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу бренда.



Площадь магазина — 880 квадратных метров. В этом здании на первом этаже ранее находился бутик Chanel.



Открытие готовилось почти три года, рассказал CEO компании Иван Хохлов. Интерьер спроектировала архитектор Полина Дицман, также создававшая флагман на Невском проспекте в Петербурге.