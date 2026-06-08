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Джафара Панахи приговорили к году тюрьмы и запретили выезжать из Ирана

Афиша Daily
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Фото: JP Production

Суд оставил в силе обвинительный приговор Джафару Панахи, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер «Простой случайности» получил год тюрьмы и двухлетний запрет на выезд. Ему также запрещено участвовать в политических и общественных объединениях. Сейчас у Панахи есть 20 дней на обжалование приговора.

Режиссера признали виновным в создании «подпольного, проблемного фильма против режима», поддержке политзаключенных и народных протестов, распространении заявлений в поддержку забастовки водителей грузовиков, а также в создании «мрачной картины» положения дел в стране.

На момент вынесения заочного приговора режиссер находился за границей, продвигая свой фильм «Простая случайность», который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и номинацию на «Оскар». После наградного сезона Панахи вернулся в Иран.

Это не первый обвинительный приговор для Панахи в Иране. В 2010 году его приговорили к шести годам заключения за участие в антиправительственных протестах. Однако он провел за решеткой лишь два месяца, после чего его перевели под домашний арест.

У режиссера забрали паспорт и запретили на 20 лет снимать кино. Несмотря на это, Панахи втайне снял несколько фильмов, которые получили награды на Каннском и Берлинском кинофестивалях.

В 2022–2023 годах Панахи провел 86 дней в тюрьме Тегерана по обвинениям в антиправительственной деятельности. Его арестовали за участие в митинге, на котором он требовал освобождения своих коллег, двух иранских режиссеров. В феврале 2023-го Панахи освободили после объявления им бессрочной голодовки, а в апреле того же года впервые за 14 лет разрешили выехать из страны.

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