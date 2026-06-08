В Завидово пройдет благотворительный турнир по гольфу в поддержку «Деменция.net»

Ранее RNC Pharma сообщила, что с января по июль 2025 года россияне потратили на лекарства для пациентов с деменцией более 5 млрд рублей — на 16% больше, чем за тот же период 2024 года. За три года популярность этой группы препаратов выросла на треть. Врачи связывают это с ростом осведомленности населения и более ранней диагностикой болезни.