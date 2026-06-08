Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало»

Netflix представил первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало». В нем главного четвероногого героя впервые воплотит на экране настоящая собака.
В тизере показали момент знакомства Скуби и Шэгги Роджерса в исполнении Таннера Хейгена. Щенок немецкого дога обнюхивает лес и замечает подростка в лесу. В конце ролика Скуби-Ду предстает на экране в его узнаваемом бирюзовом ошейнике: щенка держит на руках его будущий лучший друг.
Действие «Скуби-Ду: Начало» развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны Блейк (Маккенна Грейс) в лагере. По сюжету подростки окажутся втянуты в расследование вокруг потерявшегося щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Помогать им будут Велма Динкли (Эбби Райдер Фортсон) и Фред Джонс (Максвелл Дженкинс). После этого расследования герои впервые объединятся в «Корпорацию „Тайна“».
Премьера сериала состоится в 2027 году. Съемки стартовали в Атланте в апреле. В проекте также участвует Пол Уолтер Хаузер, но его роль не раскрывается.
Первый эпизод снимет Тоби Хейнс, работавший над сериями «Шерлока», «Доктора Кто» и «Черного зеркала». В числе исполнительных продюсеров — Грег Берланти, работавший над сериалами «Ты» и «Ривердейл», а также сценаристы и продюсеры Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг.