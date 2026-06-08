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Финал Лиги чемпионов посмотрели в Okko более 4,5 млн зрителей

Афиша Daily
Фото: comrade_petruha/Pixabay

Финал Лиги чемпионов УЕФА стал самым популярным футбольным событием в истории Okko. Прямую трансляцию посмотрели более 4,5 млн зрителей, рассказали «Афише Daily» представители платформы.

В день матча клиентами сервиса стали более чем 400 тыс. человек. Они могли посмотреть не только саму итоговую игру, но и специальные эфиры из Будапешта и Москвы. В них рассказывалось о городе проведения финала и командах.

Кроме того, для зрителей осуществляли прямые включения со стадиона. В программе Okko также были интервью, аналитические передачи и студийные шоу — их показывали как до, так и после игры.

В освещении финала Лиги чемпионов участвовали легенды футбола Фабио Капелло, Йенс Леманн, Юрий Семин, Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко, актеры Никита Ефремов и Александр Петров.

Параллельно в Москве прошло мероприятие «Прайм Стадиван». На волейбольной арене «Динамо» собрались тысячи болельщиков. Они посмотрели финал на большом экране вместе со спортивными экспертами и звездами шоу-бизнеса, среди которых — Дмитрий Сычев, Александр Кокорин, Дмитрий Булыкин, Анна Седокова, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова и Яна Чурикова.

«Еще несколько лет назад многие сомневались, что зрители будут смотреть крупнейшие спортивные события в стриминге. Сегодня для миллионов зрителей Okko стал такой же привычной площадкой для просмотра спорта, как и телевидение. Финал Лиги чемпионов показал, что зрителям важны не только эксклюзивные трансляции, но и качество картинки, удобство сервиса, дополнительные студии, аналитика и контент вокруг матча. Именно сочетание этих факторов позволяет нам привлекать новую аудиторию и удерживать интерес болельщиков на протяжении всего сезона», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Для показа матча Okko использовал собственную инфраструктуру доставки контента, OkkoCDN. Она обеспечивала раздачу 7,8 Тбит/с трафика. Суммарная раздача в сервиса превышала 10 Tбит/c. По словам СТО платформы, в начале игры Okko обслуживал более миллиона авторизаций и трансляцию на несколько миллионов устройств.

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