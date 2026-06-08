На Новом Арбате образовалась большая очередь из-за раздачи бесплатной косметики

8 июня у магазина на Новом Арбате в Москве выстроилась большая очередь за бесплатной косметикой от российского бренда. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».



Пришедшим обещали раздать совки, в которых посетители могут бесплатно унести из магазина товары. Подростки начали толкать друг друга на входе и устроили давку, пишет «Осторожно, Москва».



На место прибыли машины скорой помощи, Росгвардии и полиции, пишет агентство «Москва». По словам очевидцев, одно из сотрудников бренда (предположительно, коммерческого директора) вывели из магазина и посадили в полицейский автомобиль, добавляет «Осторожно, Москва».