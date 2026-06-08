На Новом Арбате образовалась большая очередь из-за раздачи бесплатной косметики

8 июня у магазина на Новом Арбате в Москве выстроилась большая очередь за бесплатной косметикой от российского бренда. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Пришедшим обещали раздать совки, в которых посетители могут бесплатно унести из магазина товары. Подростки начали толкать друг друга на входе и устроили давку, пишет «Осторожно, Москва».
На место прибыли машины скорой помощи, Росгвардии и полиции, пишет агентство «Москва». По словам очевидцев, одно из сотрудников бренда (предположительно, коммерческого директора) вывели из магазина и посадили в полицейский автомобиль, добавляет «Осторожно, Москва».
ТАСС утверждает, что в экстренных службах не подтвердили информацию о давке. «Поступило сообщение о большом скоплении людей и массовой давке около одного из магазинов в центре Москвы. На место прибыли экстренные службы, информация не подтвердилась», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавших нет.