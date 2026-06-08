Лиза Кудроу и Мира Сорвино снимутся в сиквеле комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников»

В Лос-Анджелесе начались съемки сиквела комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников». В них участвуют звезды оригинального фильма Лиза Кудроу и Мира Сорвино, сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером сиквела выступает Тими Феделе, работавший над сериалом «Классный мюзикл: Мюзикл». В актерский состав входят Джанин Гарофало, Алан Камминг, Кэмтрин Манхэйм и Джулия Кэмпбелл.
К проекту присоединились также Киган-Майкл Ки, Роб Хьюбел, Брекин Мейер, Патрик Уорбертон и Натан Ли Грэм. Детали сюжета и персонажей, которых исполнят новые актеры, пока держатся в секрете.
Сценарий продолжения написала Робин Шифф, автор текста первой части. Феделе стал продюсером фильма вместе с Лоуренсом Марком, работавшим над оригинальной лентой. В число исполнительных продюсеров вошли Барри Кемп, Сорвино, Кудроу и Шифф.
Оператором сиквела стал Марко Фарньоли, художником-постановщиком — Хиллари Гертлер. Монтажом картины займется Брайан Олдс. Костюмы к фильму создаст Мона Мэй. Лента выйдет на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
«Роми и Мишель на встрече выпускников» вышел весной 1997 года и со временем стал классикой комедии 90-х. Фильм собрал в прокате 29 млн долларов.