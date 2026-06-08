Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой id»

В городском мобильном приложении «Мой id» для москвичей теперь доступна виртуальная карта «Тройка». Об этом говорится на сайте mos.ru.



Функция поможет оплатить проезд во всех видах общественного транспорта. Электронная «Тройка» в приложении отображается на экране в виде куар-кода.



В метро, МЦК, МЦД и на регулярном речном транспорте нужно поднести экран смартфона с куар-кодом к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД, оснащенных валидаторами, следует отсканировать куар-код на экране валидатора.



«Виртуальная карта „Тройка“ позволяет быстро отплачивать проезд. Ее нельзя потерять или забыть дома, как пластиковую карту. С „Моим id“ она всегда будет под рукой», — рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.



Недавно карта «Тройка» заработала в Саратове. Проезд уже доступен на маршрутах №6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А, 78. С 1 мая система охватит все автобусы и трамваи города.