Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта

Apple представила iOS 27
Лучшая подруга Октавии Спенсер оказывается наемницей в трейлере «Ride or Die»
Пол Уолтер Хаузер появится в триллере «Терпентин» Крейга Зобела
Джейкоб Элорди пережил конец света в новом трейлере «Созвездия пса»
Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой id»
Бренд Vizit в России уволил эсэмэмщика, который предложил «дать в ротик» девушке в переписке
Лиза Кудроу и Мира Сорвино снимутся в сиквеле комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников»
На Новом Арбате образовалась большая очередь из-за раздачи бесплатной косметики
В Центре «Зотов» стартовала кинопрограмма «Дом, который». В ее центре — образ дома
Станцию «Звенигородская» в Москве откроют осенью
Финал Лиги чемпионов посмотрели в Okko более 4,5 млн зрителей
Хибла Герзмава, The Sons of Buena Vista и Дэн Барнетт выступят на Большом джазовом фестивале
Фестиваль дебютного кино «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой
Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало»
В Завидово пройдет благотворительный турнир по гольфу в поддержку «Деменция.net»
В США отметили День «сикс севен». Сотни ньюйоркцев собрались в парке, чтобы сделать вирусный жест
Суд признал незаконным отчисление студентки из-за диплома, который посчитали написанным ИИ
На Gastreet International Restaurant Show в Сочи заработает грибной бар «Афиши Рестораны» и Shroom
Погиб автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талай Райли
Джафара Панахи приговорили к году тюрьмы и запретили выезжать из Ирана
Флагман 12 Storeez в Москве открылся в здании на Петровке
На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»
Главред «Афиши Daily» обсудила на ПМЭФ новую экономику внимания
Машино-места в новостройках Москвы подорожали на 46% за год
Дедушка случайно выложил видео, где он пытается выключить камеру. Ролик собрал 3 млн просмотров
Новые набережные появятся районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Дорогомилово и Пресненский
Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона

Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта

Афиша Daily
Фото: Film4

Австралийский актер Хью Джекман («Величайший шоумен», «Логан») сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта. Об этом сообщил Deadline.

Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером.

Продюсерами проекта станут сам Скотт и Майкл Прусс из Scott Free. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера.

Роман «Остров сокровищ» вышел в 1883 году. Он рассказал о мальчике, который находит карту с указанием места, где скрыт клад. Герой отправляется в опасное морское путешествие — и оказывается втянут в игру с пиратом.

По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия 20th Century, обычно сотрудничающая с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой «пиратский» проект — франшизу «Пираты Карибского моря».

В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта — фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли и Джош Бролин. Свежий трейлер ленты можно посмотреть здесь.

Расскажите друзьям