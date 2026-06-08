Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта

Австралийский актер Хью Джекман («Величайший шоумен», «Логан») сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта. Об этом сообщил Deadline.
Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером.
Продюсерами проекта станут сам Скотт и Майкл Прусс из Scott Free. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера.
Роман «Остров сокровищ» вышел в 1883 году. Он рассказал о мальчике, который находит карту с указанием места, где скрыт клад. Герой отправляется в опасное морское путешествие — и оказывается втянут в игру с пиратом.
По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия 20th Century, обычно сотрудничающая с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой «пиратский» проект — франшизу «Пираты Карибского моря».
В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта — фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли и Джош Бролин. Свежий трейлер ленты можно посмотреть здесь.