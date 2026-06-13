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Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Афиша Daily
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Фото: Фото: Dmitry Kropachev/Unsplash

Министерство юстиции США одобрило покупку Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance за 110 млрд долларов. Ведомство пришло к выводу, что масштабное слияние «вряд ли нанесет вред конкуренции или американским потребителям». Об этом сообщает NBC News.

Представитель Paramount заявил в комментарии Deadline, что эта сделка будет способствовать конкуренции: «В результате появится более сильная компания, лучше подготовленная к конкуренции с доминирующими технологическими платформами в индустрии, где все острее идет борьба за аудиторию, таланты, технологии и инвестиции».

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта, выступающий против сделки, повторил свою прежнюю позицию: слияние «еще не решенное дело». Тем не менее гендиректор Paramount Дэвид Эллисон и его управленческая команда пообещали закрыть сделку с WBD до 30 сентября.

Paramount владеет киностудией с 114-летней историей, стриминговым сервисом Paramount+ и вещательной сетью CBS. В активе Warner Bros. — киностудия с 116-летней историей, стриминг HBO Max и ряд кабельных каналов, включая CNN.

Сделку раскритиковали некоторые представители Голливуда и государственные регуляторы. В открытом письме, опубликованном в апреле, более 1000 деятелей кино и телевидения заявили, что поглощение «ставит интересы небольшой группы влиятельных акционеров выше общественного блага».

«Голливудские слияния означают меньше фильмов и сериалов, а значит, меньше рабочих мест. Когда две легендарные студии принадлежат одной компании, результат очевиден: одна из них станет городом-призраком», — пояснил создатель «Хранителей» Деймон Линделоф. 

Paramount Skydance объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов в конце февраля после борьбы с Netflix. В ответ на критику в Paramount выпустили заявление, в котором пообещали увеличить производство до 30 полнометражных фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство.

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