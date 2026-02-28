Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов

Warner Bros. Discovery заключила сделку о слиянии с Paramount Skydance стоимостью 110 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Paramount. Теперь сделке предстоит получить одобрение Еврокомиссии.
Объединенная компания планирует выпускать в прокат не менее 30 фильмов в год: по 15 от Warner Bros. и по 15 от Paramount Pictures. Поскольку ранее Warner Bros. уже подписала соглашение с Netflix, Paramount выплатит стриминговому гиганту 2,88 млрд долларов за расторжение контракта.
Сделке предшествовал отказ Netflix от приобретения Warner Bros. Незадолго до этого Paramount предложила более выгодные условия, и в Netflix решили не повышать ставку, заявив, что в таком случае покупка перестанет быть «финансово привлекательной».
В итоге Paramount приобрела Warner Bros. Discovery целиком, заплатив 110 млрд долларов за всю компанию. Netflix же планировал купить только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и телеканал HBO за 82,7 млрд долларов.
В декабре прошлого года Warner Bros. согласилась на предложение Netflix, а когда появилось конкурирующее предложение от Paramount, сперва отклонила его. Однако Paramount несколько раз улучшала условия и в итоге добилась того, что Warner Bros. выбрала их предложение.