Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix

Фото: Brad Weaver/Unsplash

Совет директоров медиахолдинга Warner Bros. Discovery готовится рекомендовать своим акционерам отклонить враждебное предложение о поглощении от Paramount Global. Об этом сообщает The Guardian.

Это решение освобождает путь для завершения сделки со стримингом Netflix, чье предложение хотя и ниже по сумме (82,7 млрд долларов против 108 млрд от Paramount), считается более надежным и реализуемым.

Ранее Netflix выиграл аукцион на покупку WBD. В случае успеха стриминг получит права на франшизу «Гарри Поттер», вселенную DC, а также телеканал HBO, известный такими хитами, как «Игра престолов» и «Наследники».

В ответ консорциум Paramount Skydance сделал более выгодное денежное предложение напрямую акционерам WBD, минуя совет директоров. Несмотря на более крупную сумму, предложение Paramount вызывает у совета директоров WBD серьезные сомнения по нескольким ключевым пунктам.

Среди них — сомнения в финансировании. Значительная часть капитала компании (24 млрд долларов из 40,7 млрд) поступает от суверенных фондов Катара, Саудовской Аравии и Абу-Даби. Это может привести к сложностям с американскими регуляторами, которые ограничивают иностранное владение вещательными активами.

