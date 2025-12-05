Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery

Сделка, если она состоится, кардинально изменит медиа. Netflix, уже являющийся лидером стриминга, получит контроль над одним из старейших и самых влиятельных студий Голливуда с более чем вековой историей. Это также предоставит платформе обширный каталог готового контента и мощные франшизы.