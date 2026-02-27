Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни

Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount

Афиша Daily
Фото: Dmitry Kropachev/Unsplash

Netflix отказался от идеи купить студию Warner Bros. Discovery, уступив контракт на покупку Paramount Skydance. Об этом говорится в блоге стримингового сервиса.

Незадолго до этого Paramount Skydance предложила более выгодную сделку по приобретению Warner Bros. Netflix решил не повышать свое предложение, заявив, что в таком случае оно перестанет быть «финансово привлекательным». 

Paramount готова купить Warner Bros. Discovery целиком, заплатив 108 млрд долларов за всю компанию, а Netflix ― только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO за 82,7 млрд долларов. 

В декабре прошлого года Warner Bros. согласилась на предложение Netflix, а когда появилось конкурирующее предложение от Paramount, сперва отклонила его. Однако Paramount несколько раз улучшала условия и в итоге добилась того, что Warner Bros. выбрала их предложение. 

Несмотря на завершение многомесячной войны заявок, потенциальное слияние еще не решенное дело. И Warner Bros., и Paramount для начала нужно пройти проверку у Департамента юстиции Калифорнии. 

Генпрокурор штата Роб Бонта говорил, что его офис тщательно рассмотрит любую сделку, связанную с Warner Bros., поскольку индустрия развлечений — «критически важный сектор» экономики Калифорнии. Paramount также понадобится одобрение Минюста США и европейских регуляторов.

Расскажите друзьям