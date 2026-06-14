Тайра Бэнкс обвинила Netflix в клевете из-за документального сериала про «Топ-модель по-американски»

В иске также говорится: «Продюсеры через выборочный монтаж и манипуляцию материалом создали ложный нарратив о том, что госпожа Бэнкс сознательно допустила сексуализированное насилие над участницей, использовала ее травму для рейтинга, а затем не могла этого вспомнить. Это полная выдумка, которую Netflix транслировал мировой аудитории в миллионы зрителей».