Звезда «Игры престолов» вошел в актерский состав сиквела «Острых козырьков»

Актер Конлет Хилл, наиболее известный по роли Вариса в «Игре престолов», сыграет в сиквеле «Острых козырьков». Об этом пишет Variety.



Хилл исполнит роль Клемми Килера — «яростного патриарха» банды Килеров, который станет новым противником семьи Шелби. Его сына Эйдена Килера сыграет Кал О’Дрисколл. Даниэль Монкс воплотит на экране детектива Белла. Нэд Динни и Пакки Ли — персонажей Чарли Стронга и Джонни Дагса.



В главных ролях Джейми Белл (Дьюк Шелби) и Чарли Хитон (Чарльз Шелби). В актерском сосатве также Сэмюэл Боттомли (Элиот), Артуро Музелли (Анджело), Юджин Коллинз (Фрэнк), Люси Шортхаус (Кезия Ли) и другие. Действие продолжения «Острых козырьков» разворачивается в Бирмингеме 1950-х годов — через десять лет после событий полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», вышедшего ранее в 2026 году.



Дата релиза и название проекта неизвестны. За сценарий отвечает Стивен Найт. Режиссеры — Майк Баркер («Заветы») и Анна Закриссон («Детектив Хол»).