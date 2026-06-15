Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову о «бедственном положении» киноиндустрии

Режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо главе Союза кинематографистов России Никите Михалкову с призывом помочь коллегам, чьи фильмы запрещены для показа в стране. Текст письма разместили в телеграм-канале «Остров Сокурова».
Сокуров отметил, что два месяца назад на ММКФ передал обращение Михалкову через телеведущего Ивана Кудрявцева. Поскольку ответа не последовало, кинематографист решил опубликовать письмо.
«Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. Но сегодня, по истечении такого срока, содержание письма перестало быть личным обращением. Сегодня, в день своего рождения, я предаю общественной огласке его содержание», — написал Сокуров.
Режиссер пояснил, что признает Михалкова «одним из руководителей российского государства» и считает его ответственным за действия госорганов. Поэтому Сокуров хотел привлечь внимание коллеги к «бедственному положению» отечественной киноиндустрии.
«Постепенно, шаг за шагом устраняются ваши конкуренты, в том числе и в Санкт-Петербурге: например, разрушен выдающийся коллектив Ленинградской студии научно-популярных фильмов, на днях выселена из намоленного места уже совсем маленькая Ленинградская студия документальных фильмов — обе они с честью выдержали испытания Великой Отечественной войны, выжили в блокаду Ленинграда, но теперь в культурной столице в XXI веке погибли», — отметил Сокуров в пояснении к письму.
В самом тексте обращения он подчеркнул, что «систематически цензурные запреты» в его адрес «исключают возможность продолжения профессионального развития». С подобной проблемой, по словам режиссера, столкнулись и другие авторы.
Сокуров предложил Михалкову «ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны». «Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам — в основном молодым — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», — добавил он.
В перечень, который приложил к письму Сокуров, вошли такие ленты, как «Аутло» Ксении Ратушной, «Дау. Новые люди» Ильи Хржановского*, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Айта» Степана Бурнашева, «Монастырь» Александра Молочникова, «Все нормально» Дмитрия Крымова и собственные работы Сокурова «Сказка», «Русский ковчег» и «Солнце».
* Илья Хржановский внесен Минюстом в реестр иноагентов.