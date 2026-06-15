Умерла актриса Энн Шедин, сыгравшая маму в ситкоме «Альф»

«Она оставила после себя необыкновенное наследие: творческую энергию, остроумное чувство юмора, счастье в семье, обожание маленьких собачек, жгучую ненависть к Трампу, страсть к покупкам в секонд-хендах и любовь к хорошим историям. Мы безутешны без нее. Мы очень-очень любили ее, как и все, кто ее знал», — подчеркнула семья актрисы.