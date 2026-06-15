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В Японии выпустили съедобную «кошачью шерсть»

Афиша Daily
Фото: Clark Young/Unsplash

Японская компания Necoichi выпустила съедобную «кошачью шерсть» — сахарную вату, внешний вид которой имитирует клоки шерсти трехцветной кошки. Об этом сообщил SoraNews24.

Продукт продают под названием Delicious Cat Fur («вкусный кошачий мех») в пластиковом ведерке. Создатели снека отметили, что новинка «отражает глубокую любовь к кошкам».

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Вата обладает сладким сахарным ароматом, а по вкусу напоминает шипучие конфетки: так же, как и они, «кошачья шерсть» лопается и потрескивает во рту. СМИ называют текстуру «меха» забавной.

Купить Delicious Cat Fur можно в магазине бренда в торговом центре Lalaport в Иокогаме. Стоимость одной упаковки составляет 980 иен (около 445 рублей).

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