Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»

Рив сыграл Супермена в четырех картинах, последняя вышла в 1987 году. Он считается одним из лучших исполнителей этой роли. В 1995 году актер неудачно упал с лошади и оказался парализованным ниже шеи. Он умер в 2004 году в возрасте 52 лет.