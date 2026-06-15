На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори

Кроме того, гостей события ждут спецпоказы фильмов Романа Михайлова «Песни джиннов» и «Пока небо смотрит» и созданной для «ГЭС-2» ленты «Земля и небо» Славы Федорова. На фестивале можно будет посмотреть также шедевры немецкого экспрессионизма: «Носферату: Симфония ужаса» Фридриха Мурнау и «Руки Орлака» Роберта Вине в живом музыкальном сопровождении пианиста Филиппа Чельцова.