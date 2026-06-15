Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер

Розово-зеленая палитра отсылает к главным образам лета: свежей зелени, спелым ягодам и отдыху на открытом воздухе. Особое внимание уделено деталям: стакан украшает съедобный билетик на Пикник Афиши и манжет с облаками, продолжающие фестивальную эстетику. Это не просто кофе, а готовый летний вайб, который можно взять с собой на прогулку или работу. Маття-таро-латте можно приобрести в кофейнях Cofix до 20 июня.