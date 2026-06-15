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Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России

Афиша Daily
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Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Книги из детективного цикла «Корморан Страйк» Джоан Роулинг будут маркировать в России по закону о пропаганде наркотиков. Об этом пишет РИА «Новости».

Из восьми книг детективного цикла четыре — «Зов Кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» — подлежат маркировке. Их автором указан Роберт Гэлбрейт — это псевдоним Джоан Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере. Кроме того, в перечень вошли фантастический роман английского писателя Стивена Фрая «Как творить историю» и роман «Влюбленная ведьма» самого издаваемого автора художественной литературы в России по итогам 2024 и 2025 годов Анны Джейн.

С 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно им, вводится уголовная и административная ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. 

На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В него включили уже более 2500 наименований.

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