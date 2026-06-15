В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»

«Для нас „Тон-центр“ — это гораздо больше, чем культурная институция или проект редевелопмента исторического здания. Мы видим в нем пример новой модели взаимодействия бизнеса, города и культурного сообщества. Мы убеждены, что именно такие визионерские проекты создают долгосрочную ценность для города и его жителей, открывая новые сценарии использования исторических мест и раскрывая потенциал целых районов».



Ирина Дзюба Идеолог «Тон-центра»