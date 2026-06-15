В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин
Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»
Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион
Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер
Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»
В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»
Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России
Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер
В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои
Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя
На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори
Россияне стали реже покупать черешню
Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»
Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют
Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летнему юбилею
Джейсон Деруло включил на концерте в Москве тот самый ИИ-кавер на «Седую ночь»
В Японии выпустили съедобную «кошачью шерсть»
Рейнн Уилсон сказал, что «Офис» было бы трудно снимать в современных реалиях
Умерла актриса Энн Шедин, сыгравшая маму в ситкоме «Альф»
Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову о «бедственном положении» киноиндустрии
Власти Лондона потребовали от гитариста The Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет
Оливер Три погиб в результате крушения вертолета
Звезда «Игры престолов» вошел в актерский состав сиквела «Острых козырьков»
В США выпустили коллаборацию Hello Kitty и бренда консервированного мяса Spam
Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» выйдет в России 13 августа
Тайра Бэнкс обвинила Netflix в клевете из-за документального сериала про «Топ-модель по-американски»

В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @irtemece

В Турции умерла актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», сообщает Haber 7. Ей было 35 лет.

По данным издания, актриса умерла утром 15 июня. В этот момент она находилась у себя дома. Накануне она отпраздновала день рождения. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. 

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Снялась в нескольких сериалах: «Новая невеста», «Мистер ошибка», «Запретный плод», «Ящерица» и «Это моя жизнь». Исполнила также роль Ишил в сериале «Клюквенный щербет», одном из самых популярных турецких шоу.

«Клюквенный щербет» рассказывает о светской женщине по имени Кывылджим, дочь которой выходит замуж за парня из консервативной семьи. Премьера состоялась в 2022 году.

Расскажите друзьям