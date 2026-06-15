В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

В Турции умерла актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», сообщает Haber 7. Ей было 35 лет.



По данным издания, актриса умерла утром 15 июня. В этот момент она находилась у себя дома. Накануне она отпраздновала день рождения. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.



Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Снялась в нескольких сериалах: «Новая невеста», «Мистер ошибка», «Запретный плод», «Ящерица» и «Это моя жизнь». Исполнила также роль Ишил в сериале «Клюквенный щербет», одном из самых популярных турецких шоу.



«Клюквенный щербет» рассказывает о светской женщине по имени Кывылджим, дочь которой выходит замуж за парня из консервативной семьи. Премьера состоялась в 2022 году.