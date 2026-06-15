Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион

Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин
Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»
Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер
В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем
Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»
В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»
Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России
Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер
В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои
Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя
На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори
Россияне стали реже покупать черешню
Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»
Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют
Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летнему юбилею
Джейсон Деруло включил на концерте в Москве тот самый ИИ-кавер на «Седую ночь»
В Японии выпустили съедобную «кошачью шерсть»
Рейнн Уилсон сказал, что «Офис» было бы трудно снимать в современных реалиях
Умерла актриса Энн Шедин, сыгравшая маму в ситкоме «Альф»
Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову о «бедственном положении» киноиндустрии
Власти Лондона потребовали от гитариста The Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет
Оливер Три погиб в результате крушения вертолета
Звезда «Игры престолов» вошел в актерский состав сиквела «Острых козырьков»
В США выпустили коллаборацию Hello Kitty и бренда консервированного мяса Spam
Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» выйдет в России 13 августа
Тайра Бэнкс обвинила Netflix в клевете из-за документального сериала про «Топ-модель по-американски»

Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд»

Аукционный дом «Литфонд» 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Об этом сообщает ТАСС.

«Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией историко-документального раздела коллекции аукциона», — рассказали в «Лифонде». Стартовая цена — 700 тыс. рублей.

Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890–1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа.

В состав лота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Ольденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них — сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографий участников будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.

Недавно в Париже на аукцион выставили первую сумку из «кожи тираннозавра». Ее оценивали в 300–500 тыс. евро, однако во время торгов ставка не поднялась выше 150 тыс. В итоге эта «уникальная вещь» не нашла покупателя.

Расскажите друзьям