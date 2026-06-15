Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион

Аукционный дом «Литфонд» 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Об этом сообщает ТАСС.



«Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией историко-документального раздела коллекции аукциона», — рассказали в «Лифонде». Стартовая цена — 700 тыс. рублей.



Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890–1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа.



В состав лота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Ольденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них — сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографий участников будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.



Недавно в Париже на аукцион выставили первую сумку из «кожи тираннозавра». Ее оценивали в 300–500 тыс. евро, однако во время торгов ставка не поднялась выше 150 тыс. В итоге эта «уникальная вещь» не нашла покупателя.