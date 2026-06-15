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Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @policiaperu

Двое перуанских полицейских переоделись во время недавней операции в талисманов чемпионата мира по футболу — орла Клатча и лося Мейпл. В таких костюмах они помогли задержать предполагаемого наркоторговца, сообщает Associated Press.

Операция прошла в Лиме во время матча открытия ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР. Задержанный — 48-летний Карлос Кабрера — ярый футбольный болельщик. «Мы решили переодеть сотрудников в маскотов чемпионата, чтобы они могли подойти к нему, не вызвав подозрений, и задержать его», — отметили в полиции. 

Во время обыска у Кабреры нашли 2524 пакетика кокаиновой пасты и пистолет. В Перу за мелкий сбыт наркотиков может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если у подозреваемого находят от 5 до 50 грамм кокаиновой пасты.

На чемпионате мира Клатч — это белоголовый орлан, представляющий США, а Мейпл — лось, символизирующий Канаду. Мексиканским символом выступает ягуар по имени Заю.

В предыдущих операциях перуанские полицейские переодевались и в других вымышленных персонажей — например, Гринча, Фредди Крюгера, Санта-Клауса, Дэдпула и Росомаху. Благодаря такой тактике правоохранители могут ближе подойти к предполагаемым преступникам, не вызывая подозрений. 

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