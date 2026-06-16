По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал

Студия Би-би-си Studios Kids & Family разрабатывает телевизионную адаптацию романа Эйко Кадоно «Ведьмина службе доставки», по которому в 1989 году вышел полнометражный аниме-фильм Хаяо Миядзаки. Об этом пишет Variety.



Проект делают вместе с британской продюсерской компанией Wheel in Motion и японской корпорацией Kadokawa Corporation. Сценаристом адаптации выступит Ирена Бригналл («Маленький принц»).



Планируется 10 получасовых серий. Основой для них станет преимущественно первый том из шести книг Кадоно. По сюжету 13-летняя ведьма Кики покидает дом и переезжает в портовый городок Корико, где открывает службу доставки и заводит новых друзей.



Роман «Ведьмина службе доставки» был опубликован в Японии в 1985 году. Студия Ghibli экранизировала книгу в 1989 году в виде полнометражного аниме под руководством режиссера Хаяо Миядзаки. Новая экранизация приурочена к 40-летию книжной серии.



Недавно стало известно, что песни из аниме студии Ghibli лягут в основу серии из 13 короткометражных новелл о дружбе двух подруг. Проект приурочен к выходу трибьют-альбома «Ghibli o Utau Sono 2», куда вошли каверы на темы из «Унесенных призраками», «Ходячего замка» и других аниме.