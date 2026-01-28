Песни из аниме студии Ghibli лягут в основу серии из 13 короткометражных новелл

Японский лейбл Victor Entertainment запускает кинопроект, навеянный трибьют-альбомом «Ghibli o Utau Sono 2». Каждая из 13 композиций — каверы на песни из аниме студии Ghibli — получит собственную короткометражную экранизацию.
Все новеллы будут сняты на 8-миллиметровую пленку, объединены общим названием «История Фу и Наги» и сквозным сюжетом о дружбе двух девушек — Фу (Ририка Ацуми) и Наги (Саара Хадзуки). Их воспоминания «оживают» благодаря найденной кинопленке. Эпизоды будут публиковаться в случайном порядке.
Уже вышел пролог: в нем Наги, вернувшись домой, находит 8-миллиметровые катушки и кинопроектор.
Сам трибьют-альбом «Ghibli o Utau Sono 2» с каверами на темы из «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Мальчика и птицы», «Шепота сердца», «Ведьминой службы доставки» и других классических работ студии, выйдет 25 февраля.