«Чебурашка» не закончится на третьей части

«Союзмультфильм» не собирается останавливаться на третьей части «Чебурашки» и намерен продолжать полнометражную франшизу. Об этом РИА «Новости» заявила глава студии Юлиана Слащева.
«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма „Чебурашка-3“ 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — сказала она.
Слащева напомнила, что помимо фильмов с сентября прошлого года выходит сериал о Чебурашке. Он состоит из коротких эпизодов по 7 минут.
Недавно в сети появился тизер «Чебурашки-3». В прокате картина стартует 1 января 2027 года.