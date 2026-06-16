«Чебурашка» не закончится на третьей части

«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма „Чебурашка-3“ 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — сказала она.