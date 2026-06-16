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Исследование: продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

После выхода биографического фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа аналитики зафиксировали резкий рост продаж двух изданий, посвященных артисту. Об этом говорят результаты исследования издательского проекта «Кладезь. Музыка», которые есть у «Афиши Daily».

Так, книга «Майкл Джексон. Биография в комиксах» (автор — Сека) за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%. Это графический роман, в котором более 20 художников со всего мира рассказывают путь певца от первых шагов в составе The Jackson 5 до мирового признания.

Другое произведение «В студии с Майклом Джексоном», автором которого стал пятикратный лауреат «Грэмми», близкий друг и коллега Джексона  Брюс Свиден, за первые 15 дней июня показала рост продаж в 2,7 раза — на 166% по сравнению с маем. Это мемуары звукоинженера, лично работавшего над альбомами Off The Wall, Thriller и Bad. В книге Свиден делится воспоминаниями о создании записей, которые изменили музыкальную индустрию.

Кроме того, «Кладезь. Музыка» зафиксировала кратное увеличение добавлений этих книг в корзину на маркетплейсах. По книге «Майкл Джексон. Биография в комиксах» среднее количество добавлений в корзину за первые 15 дней июня на Wildberries выросло в 7,7 раза по сравнению с маем (рост 668%), на Ozon — в 3,4 раза (рост 237%). По книге «В студии с Майклом Джексоном» этот показатель на Wildberries вырос в 4 раза (рост 303%), на Ozon — в 2,8 раза (рост 175%).

Картина про поп-певца с Джаафаром Джексоном в главной роли вышла в российский прокат 28 мая.  Подробнее о фильме можно прочитать в рецензии кинокритика «Афиши Daily» Евгения Ткачева.

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