Вагнер Моура ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году, а версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена». Франшиза заработала более 1,4 млрд долларов.