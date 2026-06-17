Вагнер Моура ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Бразильский актер Вагнер Моура, известный по фильму «Секретный агент», ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом написал Deadline.
Режиссером, продюсером и сценаристом проекта станет Брэдли Купер. Детали сюжета будущей ленты не раскрываются. Ее действие развернется в 60-х. Купер сыграет одну из ключевых ролей. В фильме также снимется Марго Робби.
Компания Робби LuckyChap займется продюсированием проекта. Релиз приквела запланирован на 25 июня 2027 года. Переговоры Моуры об участии в съемках, по словам СМИ, находятся на финальной стадии.
Изначально приквел криминальной франшизы должен был разработать режиссер «Минари» Ли Айзек Чун. Но он отказался от участия в постановке из‑за творческих разногласий. После этого проект возглавил Купер.
Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году, а версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена». Франшиза заработала более 1,4 млрд долларов.