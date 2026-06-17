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Вагнер Моура ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Афиша Daily
Фото: Ad Vitam

Бразильский актер Вагнер Моура, известный по фильму «Секретный агент», ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом написал Deadline.

Режиссером, продюсером и сценаристом проекта станет Брэдли Купер. Детали сюжета будущей ленты не раскрываются. Ее действие развернется в 60-х. Купер сыграет одну из ключевых ролей. В фильме также снимется Марго Робби.

Компания Робби LuckyChap займется продюсированием проекта. Релиз приквела запланирован на 25 июня 2027 года. Переговоры Моуры об участии в съемках, по словам СМИ, находятся на финальной стадии.

Изначально приквел криминальной франшизы должен был разработать режиссер «Минари» Ли Айзек Чун. Но он отказался от участия в постановке из‑за творческих разногласий. После этого проект возглавил Купер.

Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году, а версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена». Франшиза заработала более 1,4 млрд долларов.

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