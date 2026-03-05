Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера

Афиша Daily
Фото: A24, Plan B Entertainment

Ли Айзек Чун («Минари») больше не работает над приквелом культовой франшизы «Одиннадцать друзей Оушена».

Режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий. При этом студия и продюсеры заверили, что сохранят с ним партнерские отношения в будущем.

Действие приквела развернется в 1960-х, однако подробности сюжета держатся в секрете. Главные роли должны исполнить Брэдли Купер («Звезда родилась», «Маэстро») и Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит»).

Сценарий написала Кэри Соломон с использованием персонажей, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселлом.

Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году, а версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена».

Ранее стало известно, что Клуни и Питт готовятся к съемкам еще одного продолжения с участием Мэтта Деймона и Джулии Робертс. Старт запланирован на 2026 год.

Расскажите друзьям