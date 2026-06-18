Как снимали «Одиссею» Кристофера Нолана: вышел новый проморолик с комментариями актеров и режиссера

Universal Pictures представила проморолик фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Видео дополнено комментариями самого режиссера и актеров, которые подробно рассказывают о выбранных для картины локациях и процессе съемок.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Премьера состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
В фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).
К премьере фильма «Одиссея» Кристофера Нолана выпустят коллекционный попкорн-бакет, выполненный в форме знаменитого троянского коня. На официальной странице фильма в соцсетях показали видео новинки. Дизайн изображает вставшего на дыбы деревянного коня, а отсек для попкорна расположен внутри его корпуса.