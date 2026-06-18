Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»

Режиссер многосерийного сериала Стиллер обещает «проследить всю историю франшизы с 90-х годов до невероятного, рекордного успеха, который наконец-то вернул чемпионский титул в Нью-Йорк». Звезда «Знакомства с Факерами» добавила, что работа над проектом началась «незадолго до начала плей-офф», а производство, вероятно, продолжится в течение следующего года. Кто снимется в ленте, пока неизвестно.