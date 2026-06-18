Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству

Том Холланд уверен, что искусственный интеллект не угрожает творчеству, поскольку оно напрямую связано с человеческим опытом и эмоциями. На тему ИИ артист высказался на испанском ток-шоу «El Hormiguero».
«ИИ умеет анализировать данные, но не способен понять эмоции людей. Он не понимает разницы между счастьем и грустью. В живописи художники не копируют чужие работы, а выражают себя. Поэтому я чувствую себя в безопасности», — отметил Холланд.
У Холланда намечается насыщенный летний киносезон. 17 июля в мировой прокат выходит «Одиссея» Кристофера Нолана с участием актера. А 31 июля состоится премьера блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день», в котором Том снова воплотил образ Человека-паука/Питера Паркера.
Недавно вышел новый трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день», а также проморолик «Одиссеи».