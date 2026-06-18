Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»

После успеха фильма «Закулисье реальности» («Backrooms») студии, агенты и продюсеры стали внимательнее изучать Reddit в поисках новых идей и авторов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Хоррор «Закулисье реальности» от A24 вырос из интернет-феномена Backrooms. Идея мрачного бесконечного пространства сначала появилась на имиджборде 4Chan, а затем стала развиваться в сообществе r/backrooms на Reddit. Там пользователи обсуждали концепцию, придумывали детали мира и постепенно расширяли его лор.
Позже режиссер Кейн Парсонс, известный в интернете как Kane Pixels, снял по мотивам Backrooms серию роликов на YouTube. Именно она в итоге привела к полнометражному фильму A24, который собрал в мировом прокате более 256 млн долларов и стал самым кассовым фильмом студии.
Теперь Reddit все чаще воспринимается в индустрии как площадка, где можно не только отслеживать интерес аудитории, но и находить новые истории, фандомы и таланты. Один из представителей агентского бизнеса рассказал THR, что ассистенты в его компании уже нашли «кучу» сабреддитов и коротких рассказов, которые могут стать основой для перспективных проектов.
Директор по маркетингу Reddit Джим Сквайрс назвал платформу «инкубатором интеллектуальной собственности в реальном времени». По его словам, модераторы и сообщества создают пространства, где истории и фандомы могут расти органически.
Среди прочих внимание индустрии привлекают сабреддиты с короткими рассказами и хоррор-историями. Например, одна из историй с r/nosleep станет основой фильма «I Pretended to Be a Missing Girl» («Я притворилась пропавшей девушкой»). Его продюсирует Сидни Суини, она же сыграет главную роль.
В Reddit также видят инструмент для продвижения фильмов и общения с фанатами. Парсонс, например, проводил сессию вопросов и ответов о «Закулисье» в r/movies. Она собрала более 1400 комментариев.