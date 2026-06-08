«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката

Фильм Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал 212,6 млн долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории студии A24. Об этом сообщает Deadline.
Всего за 10 дней проката «Закулисье реальности» обошло «Марти Великолепного» (191,3 млн) и «Всё везде и сразу» (148 млн). Из общей суммы 135 млн пришлись на США, 77,6 млн — на международный рынок.
В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпускает «Вольга» — премьера состоялась 4 июня.
«Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии: режиссеру Парсонсу всего 19 лет, он самый молодой постановщик в истории A24.
Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
Ранее вышли несколько тизеров. В одном показаны пустые помещения на разных уровнях здания. Судя по ролику, большинство комнат расположены под землей — окна есть только на первых двух уровнях. Во втором тизере уже появились герои. Персонаж Эджофора говорит: «Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь».