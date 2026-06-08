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В московских библиотеках открылись летние читальни на открытом воздухе

Афиша Daily
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Фото: Департамент культуры города Москвы

В Москве начали работать открытые пространства для чтения, сообщает Mos.ru. Читальни появились в скверах у библиотеки имени Тургенева, Центральной городской деловой библиотеки и «Дома Лосева».

У библиотеки имени Тургенева чтение организовано по принципу книгообмена: приносишь свои книги — забираешь чужие. Почитать можно на лавочке или за столиком в кафе «Экслибрис».

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© Департамент культуры города Москвы
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© Департамент культуры города Москвы

Похожая зона есть и у Центральной городской деловой библиотеки. Там установили стеллажи, скамейки и двухметровую скульптуру «Книги — корабли мысли» из красного гранита.

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© Департамент культуры города Москвы
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© Департамент культуры города Москвы

Вчера в Москве также открыли четвертый маршрут регулярного речного транспорта. Он проходит через причалы «Лужники» и «Киевский». До конца года на маршруте появятся еще две остановки: «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды».

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