Выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма» откроется на ВДНХ 15 июня

У южного входа ВДНХ в Москве 15 июня откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщается на официальном сайте ВДНХ.



«Это не просто экспозиция, а удивительный мир, в котором живут любимые с детства герои. Она приглашает посетителей пройти по творческим „цехам“ киностудии и увидеть, как рождается мультфильм — от замысла и первых эскизов до ожившей вселенной», — говорится в сообщении.



Многие экспонаты можно будет трогать руками и самостоятельно исследовать. Посетители также могут прослушать аудиогид.



Посетить выставку можно бесплатно. Продолжительность каждого сеанса — 20–30 минут. Нужна предварительная регистрация. Экспозиция будет доступна до 22 июня. После этого «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России, среди которых Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.